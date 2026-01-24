Assalto al bancomat ladri in fuga con bottino da 50mila euro Indagano i carabinieri

I carabinieri di Capua stanno indagando sul furto di circa 50.000 euro avvenuto presso lo sportello bancomat della Banca Intesa in via Regina Elena a Bellona. L’episodio si è verificato di recente e le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Indagano i carabinieri di Capua sul colpo da circa 50mila euro ai danni dello sportello bancomat della Banca Intesa di via Regina Elena a Bellona. Il raid nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026. I malviventi avrebbero utilizzato l’esplosivo per sradicare lo sportello automatico dal muro. La deflagrazione, che ha provocato anche danni al locale adiacente, è stata sentita nitidamente dalla popolazione che ha allertato il 112 ma all’arrivo delle gazzelle dell’Arma, purtroppo, i banditi avevano già fatto perdere le loro tracce. I militari, comunque, hanno avviato l’attività investigativa per risalire ai componenti della banda.🔗 Leggi su Casertanews.it

