Fuggono dai carabinieri in via Nonantolana e speronano un' auto Grave un' anziana fermati tre giovani

Nel pomeriggio di oggi a Modena, in via Nonantolana, tre giovani sono stati fermati dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri e aver speronato un'auto. Durante l’incidente, un’anziana è rimasta gravemente ferita. L’inseguimento si è concluso con l’impatto tra la vettura in fuga e un’altra auto, coinvolgendo diverse persone nel episodio.

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi alla Crocetta di Modena. Secondo quanto ricostruito in prima battuta, si sarebbe trattato del culmine di un inseguimento condotto dai Carabinieri nei confronti di un'auto con a bordo alcuni giovani, concluso con l'impatto tra l'auto in fuga e un'altra.