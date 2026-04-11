Un bambino di 9 anni è stato tenuto prigioniero in un furgone per oltre un anno in Francia, nel comune di Hagenbach. Secondo le autorità, il padre del bambino è stato arrestato con l’accusa di averlo rinchiuso all’interno del veicolo tra escrementi e in condizioni di grave trascuratezza. La vicenda è stata scoperta grazie a una segnalazione e ora la procura ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un anno. Questo il tempo che un bambino di 9 anni avrebbe trascorso all’interno di un furgone dove il padre, 43 anni, lo aveva rinchiuso. L’incubo è finito grazie alla sensibilità di un passante, che transitando vicino al mezzo avrebbe sentito “rumori di bambino” e ha avvertito la polizia. Il papà del piccolo è stato arrestato. È successo ad Hagenbach, in Francia. Ai poliziotti avrebbe spiegato di aver scelto di segregare il figlio perché la sua compagna “voleva farlo ricoverare in un ospedale psichiatrico“. Orrore ad Hagenbach, bimbo nascosto in un furgone per un anno L'arresto del padre Il ruolo della compagna Il bambino ritirato da scuola, la telecamera, la sporcizia Orrore ad Hagenbach, bimbo nascosto in un furgone per un anno I fatti risalgono al 9 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino rinchiuso per un anno in un furgone tra gli escrementi ad Hagenbach, in Francia: arrestato il padre

Francia, padre tiene il figlio di 9 anni chiuso in un furgone per un anno: bimbo salvato dalla poliziaIl bambino è rinchiuso nel furgone del padre per oltre un anno ed è stato trovato dagli agenti nudo, rannicchiato, circondato da escrementi e...

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