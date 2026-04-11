Bambina di 2 anni cade dall' ultimo piano dalla finestra di casa a Civita Castellana

Una bambina di circa due anni è caduta dall'ultimo piano di un edificio a Civita Castellana. L’incidente si è verificato all’interno di un’abitazione al terzo piano, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla caduta. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una bambina di circa due anni è caduta dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. È successo nel centro di Civita Castellana, in via Di Corte, nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile, intorno alle 15.L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Strade e marciapiedi, piano da 3 milioni di euro a Civita Castellana: l'elenco dei lavoriInterventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità in diversi quartieri. Cade dalla finestra di casa mentre lava i vetri: feritaUna donna, 39enne, è precipitata dal primo piano di un appartamento in via Scarlatti a Marcianise.