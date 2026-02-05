Sollicciano la sindaca Sara Funaro | Il carcere è da chiudere e ricostruire VIDEO

La sindaca di Firenze Sara Funaro torna a puntare il dito sulle condizioni del carcere di Sollicciano e rilancia una posizione netta: la struttura va chiusa, demolita e ricostruita. Lo ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il tentativo di evasione avvenuto nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

