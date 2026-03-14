Biennale Buttafuoco rilancia E Giuli chiede i documenti

Il confronto tra il Ministero della Cultura e la Fondazione Biennale di Venezia si intensifica dopo che la Russia ha annunciato la sua partecipazione all’edizione di quest’anno dell’Esposizione Internazionale d’Arte. Il ministro ha chiesto chiarimenti e documenti, mentre il presidente della fondazione ha ribadito la sua posizione. La questione ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori e continua a alimentare il dibattito pubblico.

Il duello a distanza tra il Ministero della cultura e la Fondazione Biennale di Venezia, scatenato dalla decisione della Russia di essere presente all’edizione di quest’anno dell’Espozione Internazionale d’Arte, non sembra destinato a chiudersi presto. Quello che va in scena è uno scontro su più livelli, che inevitabilmente si incrociano. Ve ne è uno portato avanti dal punto di vista dei regolamenti e degli statuti. Il ministro Giuli ha chiesto l’altro ieri le dimissioni dal Cda di Biennale del membro eletto dal Mic: Tamara Gregoretti. Le motivazioni del Ministero: «Gregoretti, nominata nel Cda della Fondazione veneziana il 13 marzo 2024 non... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biennale, Buttafuoco rilancia. E Giuli chiede i documenti Articoli correlati Biennale, il governo contro Buttafuoco: Giuli chiede le dimissioni di GregorettiIl caso Biennale di Venezia diventa uno scontro politico sempre più esplicito tra il governo e il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco. Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione... Approfondimenti e contenuti su Biennale Buttafuoco rilancia E Giuli... Temi più discussi: Caso Russia alla Biennale, Buttafuoco rilancia: Spazio all’arte del dissenso; Russia alla Biennale, Buttafuoco propone due iniziative dedicate ai dissidenti; Buttafuoco risponde alle polemiche: padiglione dei dissidenti alla Biennale; Il Mic chiede le carte tra Biennale e Russia. Biennale, l’Ucraina protesta: no al padiglione della Russia. Buttafuoco: «Spazi ai dissidenti»VENEZIA - L’Ucraina boccia il padiglione della Russia e ringrazia il governo italiano per la sua netta presa di posizione contro il progetto della Biennale. Mentre nelle stesse ore ... ilgazzettino.it Pietrangelo Buttafuoco: Alla Biennale c'è spazio per tutti, anche per i dissidentiIl presidente della Biennale scrive al Foglio e anticipa due iniziative: il cinquantenario della Biennale del Dissenso voluta da Ripa di Meana e un ciclo di ... huffingtonpost.it I retroscena sulla Biennale: gli artisti italiani esclusi dalla curatrice Kouoh e la conferma di Barbera x.com Russia alla Biennale: Zaia, si condanna la guerra ma non si censura la cultura. Venezia resti spazio di libertà. La guerra in Ucraina va condannata senza ambiguità e l’aggressione russa è un fatto gravissimo. Ma altra cosa è cancellare una cultura o trasforma - facebook.com facebook