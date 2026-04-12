Beukema sul gol preso | Sono andati entrambi i centrali a saltare dobbiamo comunicare meglio

Al termine della partita contro il Parma, il difensore del Napoli ha commentato il gol subito, spiegando che entrambi i centrali sono andati a saltare e sottolineando la necessità di migliorare la comunicazione in difesa. Ha parlato delle situazioni che si sono create durante il match e ha evidenziato l’importanza di lavorare su alcuni dettagli per evitare errori simili in futuro. La sua analisi si è concentrata sui momenti cruciali della fase difensiva.

Il difensore del Napoli, Sam Beukema al termine della gara contro il Parma, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza Beukema in conferenza. “Volevamo vincere ancora in trasferta, non ci siamo riusciti: non abbiamo iniziato bene, sapevamo che questa partita era difficile e anche lo scorso anno è andata così. Purtroppo non è andata bene, il nostro obiettivo rimane la qualificazione Champions e daremo tutto nelle ultime sei partite”. La tua stagione? “ Mi sento sempre pronto per aiutare la squadra, per me è stata finora una bella stagione, ho imparato tanto anche perchè tante partite le ho giocate in una posizione nuova per me: lo accetto, ho imparato tanto e questo mi ha aiutato a diventare un giocatore più completo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema sul gol preso: “Sono andati entrambi i centrali a saltare, dobbiamo comunicare meglio” Leggi anche: Trump e Melania partecipano all'Easter Egg Roll a Casa Bianca: Usa non sono mai andati meglio – Il video Conferenza stampa Locatelli: «Preso un gol in maniera sfortunata. Dobbiamo continuare a lavorare senza abbatterci»Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...