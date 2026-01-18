Conferenza stampa Locatelli | Preso un gol in maniera sfortunata Dobbiamo continuare a lavorare senza abbatterci

In seguito alla sconfitta contro il Cagliari, Manuel Locatelli ha commentato l’andamento della partita durante la conferenza stampa. Il centrocampista della Juventus ha sottolineato come il gol subito sia stato frutto di sfortuna e ha ribadito l’importanza di mantenere il focus sul lavoro da svolgere, senza lasciarsi influenzare dall’episodio. Le sue parole riflettono l’approccio della squadra nel proseguire la stagione con determinazione e calma.

Conferenza stampa Locatelli: le dichiarazioni del centrocampista della Juventus dopo la sconfitta di questa sera sul campo del Cagliari. Pisacane è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 1-0 in casa del Cagliari. Le parole dell'allenatore del Cagliari. SCONFITTA – « Credo ci sia mancata della cattiveria. Abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma noi dobbiamo continuare a lavorare, senza abbatterci. L'atteggiamento c'è stato e dobbiamo continuare su questa strada » ANALOGIE COL LECCE – « Può essere che siano simili. Dovevamo sbloccarla e non ci siamo riusciti. Siamo stati frenetici su alcune scelte ed è andata bene a loro.

