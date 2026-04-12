Insulti razzisti sul bus | Ha minacciato una signora musulmana poi mi ha sputato in faccia

Una lettrice di Bergamonews ha segnalato un episodio avvenuto venerdì 10 aprile a bordo di un autobus di linea Atb, in cui sarebbe stata coinvolta una persona vittima di insulti razzisti. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe minacciato una donna di origine musulmana e successivamente le avrebbe sputato in faccia. La segnalazione fa riferimento a un episodio di tensione e discriminazione durante un viaggio pubblico.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice di Bergamonews, che è stata suo malgrado testimone prima e vittima poi, nella giornata di venerdì 10 aprile, di un episodio di razzismo a bordo di un bus di linea Atb. Gentile redazione, vi scrivo per segnalare un episodio molto grave a cui ho assistito e in cui sono stata direttamente coinvolta venerdì, su un autobus di linea a Bergamo. A bordo era presente una signora musulmana, con il velo, che stava semplicemente parlando al telefono in modo tranquillo. A un certo punto è salito un uomo anziano che ha iniziato ad aggredirla verbalmente con insulti razzisti, arrivando anche a minacciarla, dicendo che le avrebbe dato degli schiaffi e che l’avrebbe picchiata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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