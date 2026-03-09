Oggi i prezzi di benzina, diesel e Gpl sono oggetto di attenzione a causa delle tensioni tra Israele e Iran, che hanno portato a preoccupazioni sui mercati petroliferi. Le recenti azioni militari hanno influenzato le quotazioni del petrolio e alimentato le speculazioni sui costi dei carburanti. La situazione resta in evoluzione e i prezzi sui distributori variano in base alle fluttuazioni internazionali.

Gli attacchi israeliani sui depositi di carburanti in Iran hanno ulteriormente alimentato panico - e speculazioni - sui mercati petroliferi internazionali. Questa mattina, all'apertura dei mercati asiatici, il Brent è schizzato sopra i 100 dollari al barile, per sfiorare poi i 119 e assestarsi poco sopra i 108: non superava i 100 dollari da luglio 2022. Le quotazioni dei prodotti raffinati hanno continuato a salire venerdì, con il gasolio al massimo dal 16 novembre 2022 e la benzina dal 12 luglio 2024, complice anche l'indebolimento dell'euro sul dollaro. Benzina e diesel - Prosegue anche la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quanto costano oggi benzina, diesel e Gpl. Ipotesi accise mobili: come funzionano

Articoli correlati

Prezzo petrolio in aumento, cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il Governo MeloniCon il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: se i rincari diventano stabili, la maggiore IVA incassata...

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Altri aggiornamenti su Quanto costano oggi benzina diesel e...

Temi più discussi: Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Prezzi carburanti a marzo 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Le auto a Gpl e metano convengono ancora? Vantaggi e svantaggi.

Carburanti in rialzo quanto costano oggi benzina diesel e gplPrezzi carburanti 1 marzo 2026: quadro nazionale e regioni monitorate I prezzi medi dei carburanti in Italia aggiornati all’1 marzo 2026 mostrano un l ... assodigitale.it

Benzina e diesel, quanto costa il pieno: ecco dove risparmiare. «Prezzi aumentati di oltre il 14%»In soli 10 giorni il prezzo del gasolio alla pompa e aumentato di oltre il 14%, portando un pieno di diesel a costare 12,3 euro in piu rispetto a ... msn.com

Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) spesso non aumenta insieme a benzina e gasolio perché il suo mercato e il modo in cui viene prodotto sono diversi. Le ragioni principali sono queste: 1 È un sottoprodotto, non il prodotto principale Il GPL deriva da: • raffin - facebook.com facebook