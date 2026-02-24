Referendum 22 e 23 marzo | voto domiciliare e trasporto gratuito ai seggi per elettori con disabilità

Il Comune di Ancona ha introdotto il voto domiciliare e il trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità, causa delle difficoltà a muoversi. Questa decisione mira a facilitare la partecipazione alle urne durante il referendum del 22 e 23 marzo 2026. In particolare, i servizi sono stati organizzati per garantire che nessuno rimanga escluso dalla scelta democratica, anche in presenza di limitazioni fisiche o problemi di mobilità.

Il Comune di Ancona ha previsto specifiche misure per le persone che, per condizioni di infermità o non autosufficienza, non possono recarsi autonomamente alle urne ANCONA- In occasione del Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Ancona ha previsto specifiche misure a supporto degli elettori che, per condizioni di infermità o disabilità, non possono recarsi autonomamente ai seggi. Sono state definite modalità e requisiti sia per richiedere il voto a domicilio sia per usufruire del servizio gratuito di trasporto da e per i seggi nelle giornate di votazione. Nelle sole giornate delle votazioni il Comune attiva inoltre un servizio gratuito di trasporto da e per i seggi elettorali rivolto agli elettori non deambulanti o fisicamente non autosufficienti, tramite mezzi attrezzati anche per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Referendum del 22-23 marzo: voto assistito e domiciliare a Bagnacavallo, tutte le informazioniA Bagnacavallo, il voto assistito e domiciliare del 22 e 23 marzo nasce dalla richiesta di cittadini con problemi di salute che vogliono partecipare alle consultazioni referendarie.

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ecco come diventare scrutatori ai seggiI cittadini che vogliono fare gli scrutatori ai seggi per il referendum del 22 e 23 marzo possono già iscriversi.

