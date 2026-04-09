SERIE C Atalanta U23-Cavese 1-1 i Metelliani vedono la salvezza

Nel recupero del 34º turno di Serie C, la Cavese ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta U23 a Caravaggio. La partita, originariamente prevista il 29 marzo, è stata rinviata a causa degli impegni delle Nazionali. La formazione metelliana ha conquistato un punto importante in chiave salvezza e si prepara a concludere la stagione con speranze di mantenere la categoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Pareggio positivo per la Cavese a Caravaggio contro l’Atalanta U23 nel recupero del match del 34esimo turno, non disputato lo scorso 29 marzo per i concomitanti impegni delle Nazionali. Tra i Metelliani, tuttavia, c’è anche un pizzico di rammarico perché i campani hanno usufruito della superiorità numerica dal 15esimo del primo tempo per l’espulsione di Obri?, reo di aver colpito un avversario con una gomitata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con l’uomo in più, la Cavese nei primi 45’ è andata più volte vicina al vantaggio trovando però sulla sua strada sempre un attentissimo Pardel. Copione molto simile nella ripresa, ma al 51’ Manzoni per i padroni di casa ha estratto dal cilindro un missile da fuori area imprendibile portando, a sorpresa, in vantaggio l’Atalanta U23. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Atalanta U23-Cavese 1-1, i Metelliani vedono la salvezza SERIE C/ Potenza-Cavese, metelliani rimontati due volte nell’ostica trasferta del “Viviani”Tempo di lettura: 2 minutiNella 32esima giornata, pareggio positivo per la Cavese che porta a casa un importante 2-2 dal difficile campo di Potenza. SERIE C/ Giugliano-Atalanta U23 3-1, vittoria importante in chiave salvezza per i campaniTempo di lettura: < 1 minutoVittoria fondamentale in chiave salvezza per il Giugliano che al “De Cristofaro” ritrova il sorriso e si porta a quota 31... Temi più discussi: Atalanta U23-Cavese: così in campo; Tabellino partita Cavese vs Atalanta U23; VIDEO. Atalanta U23-Cavese 1-1: gol e highlights; Calcio Serie C – Fermata in casa dalla Cavese l’Atalanta U23: Finisce 1-1. Diretta Atalanta U23 Cavese | Risultato finale (1-1): espulso anche Fusco! (Serie C, 8 aprile 2026)Serie C, Diretta Atalanta U23 Cavese, streaming video tv: i campani potrebbe agganciare i bergamaschi in caso di successo esterno (8 aprile 2026) ... ilsussidiario.net SERIE C: recupero 34/a giornata, Atalanta U23 e Cavese si dividono la postaSi è concluso in parità (1-1) il recupero della 34/a giornata tra Atalanta U23 e Cavese a Caravaggio. La formazione di casa ottiene un punto dopo essere andata in vantaggio con il gran gol di Manzoni ... tuttocalciocatania.com Serie C/C, Atalanta U23-Cavese 1-1 nel recupero: la classifica - facebook.com facebook Un altro buon pareggio per l’ #Atalanta U23 che nel recupero della 34esima giornata, al Comunale di Caravaggio, chiude sull’1-1 contro la #Cavese. La cronaca su #zonamistamagazine x.com