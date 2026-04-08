Benevento-Cavese al via la prevendita | tutte le info

Oggi alle 10:00 è iniziata la prevendita dei biglietti per la partita tra Benevento e Cavese. La vendita sarà aperta fino alle 21:15 del 13 aprile 2026. La società ha diffuso tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei tagliandi, disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La partita si terrà nel prossimo fine settimana, in data da definire.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 8 aprile 2026 e fino alle ore 21:15 del 13 aprile p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cavese, in programma il giorno lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20:30. La vendita onlineweb non è consentita DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 16€ 5€ 8€ CURVA NORD LOCALI 16€ 5€ 8€ DISTINTI 22€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 28€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 31€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 40€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 78€ – – SETTORE OSPITI 16€ – –... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cavese, al via la prevendita: tutte le info Benevento-Picerno, prevendita al via: tutte le infoIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 2 febbraio 2026 e fino alle ore 21:15 del 6 febbraio p. Leggi anche: Avellino-Catanzaro, prevendita biglietti: le info #CaveseBenevento: La conferenza pre gara di mister Antonio Floro Flores Temi più discussi: Cavese, derby col Benevento con restrizioni per i tifosi; Casertana vs Cavese: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025; Calendario Benevento - Serie C Girone C Italia; 35° giornata di Serie C, Pasquetta di fuoco. Derby tra Salernitana e Benevento: Catania in casa contro il Picerno. Diretta/ Cavese Benevento (risultato finale 0-1): Simonetti negli ultimi minuti! (oggi 7 dicembre 2025)La diretta di Cavese Benevento parte con i favori verso i campani, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo in questo aggiornamento che si preoccupa di capire attraverso le statistiche chi tra queste due ... ilsussidiario.net Cavese-Benevento 0-1: Simonetti decide nel finaleIl Benevento espugna di misura il Simonetta Lamberti contro una Cavese che avrebbe senza dubbio meritato molto di più. Prosperi studia alla perfezione l’avversario e ne imbriglia le principali fonti ... ilmattino.it Somma di ammonizioni per il giovane regista giallorosso che salta la sfida con la Cavese #Benevento - facebook.com facebook #Calcio #Cronaca #Sport Serie C Gir C: Benevento vola in B, la Salernitana e la Cavese crollano, il Sorrento esce dall’incubo. RISULTATI E CLASSIFICA x.com