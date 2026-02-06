Giulia Salemi ha deciso di invitare pubblicamente Carlo Conti a partecipare a un suo progetto. La conduttrice non lo fa per moda, ma perché crede che possa portare qualcosa di interessante. Al momento, ancora non si conoscono i dettagli dell’invito, ma la proposta ha già fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

, ecco di cosa si tratta e dove lo vorrebbe. Giulia Salemi non lo fa per moda. E nemmeno per algoritmo. L’invito che lancia a Carlo Conti nasce da un luogo molto più raro: la curiosità autentica. Nel panorama dei podcast italiani, Giulia ha scelto una strada diversa. Il suo podcast non è una vetrina, è un salotto. Non è una passerella, è una conversazione. Nei giorni scorsi, Giulia è stata ospite a TV talk e nelle ultime ore è stata diffusa una sua breve intervista sui canali social del programma e l’editrice del podcast “Non lo faccio per moda” ha affermato: “il primo programma in cui ho lavorato? Miss Italia non ho lavorato ho fatto la concorrente poi ho fatto Pechino Express. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi lancia un invito a Carlo Conti

Approfondimenti su Giulia Salemi Conti

Giulia Salemi annuncia ufficialmente la sua candidatura a Ballando con le Stelle.

Giulia Salemi, conduttrice di origini iraniane, ha rivolto un appello sui social per il popolo iraniano, che da 47 anni lotta per la libertà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giulia Salemi Conti

Argomenti discussi: Questa non è un'intervista, tutto sul nuovo podcast di Aurora Ramazzotti; Ballando con le stelle 2026, colpo Giulia Salemi? L’appello a Tv Talk scuote il web; Giulia Salemi sogna un futuro a Le Iene. A Tv Talk lancia un appello a Milly Carlucci: Ti prego, cambia idea!; Giulia Salemi si candida per Ballando con le Stelle e lancia un appello a Milly Carlucci VIDEO.

Giulia Salemi lancia un invito a Carlo ContiGiulia Salemi non lo fa per moda. E nemmeno per algoritmo. L’invito che lancia a Carlo Conti nasce da un luogo molto più raro: la curiosità autentica. Nel panorama dei podcast italiani, Giulia ha scel ... 361magazine.com

Giulia Salemi a Ballando con le Stelle? Le parole a sorpresa a Tv TalkGiulia Salemi a Ballando con le Stelle? L’annuncio a sorpresa a Tv Talk Giulia Salemi sogna Ballando con le Stelle ... tuttosulgossip.it

DALLA PROVINCIA DI CATANIA, RACHELE E MARIO PROTAGONISTI A "THE CAGE" Purtroppo la coppia siciliana arriva alla manche finale nel programma di #Amadeus e Giulia Salemi sul NOVE, ma non riesce a sconfiggere la gabbia per pochissimo. facebook

Giulia Salemi ha un sogno. Anzi, due. Forse tre! In ogni caso @milly_carlucci, prepara il contratto, abbiamo un'altra concorrente per te! Guarda #TvTalk su RaiPlay x.com