In vista della partita tra Roma e Milan, Allegri ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso, dichiarando che il Milan non pensa all'Inter, ma esclusivamente al quarto posto in classifica. Dopo il pareggio all’Olimpico, il tecnico rossonero ha evidenziato l’obiettivo di migliorare la prestazione e mantenere la concentrazione sul raggiungimento dei propri traguardi stagionali.

Il tecnico rossonero prende la parola dopo la sfida pareggiata all’Olimpico ma con una prestazione decisamente opaca Il Milan torna a casa dall’Olimpico con un punto che è d’oro visto l’andamento della partita. La squadra di Allegri soffre parecchio per tutto il primo tempo, poi prova a rialzare la testa ma con parecchia difficoltà. A De Winter ha risposto il rigore di Pellegrini, con i rossoneri che conservano un buon vantaggio proprio sulla Roma, ma ora l’Inter è a +5. Massimiliano Allegri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole in conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri: Era una partita da non perdere o da vincere? “Col senno di poi va detto che dopo 7-8 minuti la Roma ha preso il sopravvento, giocavamo troppo corti e con loro vai in difficoltà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Milan, Allegri sale in cattedra: “Noi non pensiamo all’Inter, ma solo al quarto posto”

Milan, Allegri esulta dopo l’1-0 al Lecce: «Gruppo meraviglioso, ma siamo a metà dell’opera. Ecco quando smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto»Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando il valore del gruppo e ricordando che il cammino è ancora lungo.

Leggi anche: Di Gennaro prima di Parma-Milan: “Allegri ha dato forza e organizzazione. Si quarto posto, ma…”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Pronostico Roma-Milan: analisi, quote e consigli; Roma-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Ricci verso la titolarità, la scelta di Allegri su Pavlovic; Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter; Milan, Allegri: Leao ha ancora problemi fisici, ecco le sue condizioni.

Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De WinterROMA (ITALPRESS) – La Roma trova il primo pareggio della stagione, il Milan allunga a 21 la sua striscia d’imbattibilità, la più lunga ... iltempo.it

Milan, Allegri esulta per il pari con la Roma: Il Napoli è un punto più lontano!L'allenatore del Milan contento per il pareggio all'Olimpico: 'Abbiamo tenuto a distanza chi è dietro di noi in classifica'. areanapoli.it

Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma |Kone costretto al cambio durante il secondo tempo di Roma-Milan x.com