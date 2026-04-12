Bat consiglio provinciale | oggi elezioni Ieri notte incendiata l’auto della moglie del presidente Bernardo Lodispoto
Oggi si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, con i consiglieri comunali chiamati a votare. Nella notte è stata incendiata l’auto della moglie del presidente della provincia. La vicenda viene segnalata senza ulteriori dettagli. La giornata di voto coinvolge i rappresentanti dei diversi Comuni della provincia.
Si vota oggi per il rinnovo del consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono impegnati nelle elezioni i consiglieri dei vari Comuni. In serata i risultati. Elezioni indette dal presidente Bernardo Lodispoto nei confronti del quale ieri notte ha avuto luogo un’intimidazione: incendiata a Margherita di Savoia l’utilitaria della moglie. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo dolosoBari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani.
Provincia di Brindisi: oggi le elezioni Presidente e consiglioDalle 8 alle 20 si vota a Brindisi per scegliere il nuovo presidente e i dodici nuovi consiglieri dell’amministrazione provinciale.