Oggi si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, con i consiglieri comunali chiamati a votare. Nella notte è stata incendiata l’auto della moglie del presidente della provincia. La vicenda viene segnalata senza ulteriori dettagli. La giornata di voto coinvolge i rappresentanti dei diversi Comuni della provincia.

Si vota oggi per il rinnovo del consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono impegnati nelle elezioni i consiglieri dei vari Comuni. In serata i risultati. Elezioni indette dal presidente Bernardo Lodispoto nei confronti del quale ieri notte ha avuto luogo un’intimidazione: incendiata a Margherita di Savoia l’utilitaria della moglie. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bat, consiglio provinciale: oggi elezioni. Ieri notte incendiata l’auto della moglie del presidente Bernardo Lodispoto

Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo dolosoBari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani.

Provincia di Brindisi: oggi le elezioni Presidente e consiglioDalle 8 alle 20 si vota a Brindisi per scegliere il nuovo presidente e i dodici nuovi consiglieri dell’amministrazione provinciale.