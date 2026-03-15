Provincia di Brindisi | oggi le elezioni Presidente e consiglio

Da noinotizie.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Brindisi si svolgono le elezioni per il presidente e il consiglio provinciale. Dalle 8 alle 20 i cittadini sono chiamati a esprimersi tramite le urne per determinare chi guiderà l’amministrazione nei prossimi anni e quali saranno i dodici consiglieri che comporranno il nuovo consiglio provinciale. La consultazione riguarda l’intera provincia e coinvolge gli aventi diritto al voto.

Dalle 8 alle 20 si vota a Brindisi per scegliere il nuovo presidente e i dodici nuovi consiglieri dell’amministrazione provinciale. Il voto riguarda sindaci e consiglieri dei Comuni, dunque non vi prende parte alcun rappresentante per Mesagne il cui Comune è commissariato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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