Oggi a Brindisi si svolgono le elezioni per il presidente e il consiglio provinciale. Dalle 8 alle 20 i cittadini sono chiamati a esprimersi tramite le urne per determinare chi guiderà l’amministrazione nei prossimi anni e quali saranno i dodici consiglieri che comporranno il nuovo consiglio provinciale. La consultazione riguarda l’intera provincia e coinvolge gli aventi diritto al voto.

Dalle 8 alle 20 si vota a Brindisi per scegliere il nuovo presidente e i dodici nuovi consiglieri dell’amministrazione provinciale. Il voto riguarda sindaci e consiglieri dei Comuni, dunque non vi prende parte alcun rappresentante per Mesagne il cui Comune è commissariato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Provincia di Brindisi: oggi le elezioni Presidente e consiglio

Articoli correlati

Provincia, Iannone (FdI): "Guzzo rispetti la legge, convochi le elezioni per il nuovo presidente"Ad oggi il vice presidente Guzzo non ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali e soprattutto non ha ancora indetto le elezioni per il nuovo...

Oggi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di SalernoOggi è un giorno importante per la provincia di Salerno: si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole

Contenuti e approfondimenti su Provincia di Brindisi oggi le elezioni...

Temi più discussi: Sindaci e consiglieri alle urne: si elegge il nuovo presidente della Provincia; Spinazzola-Brindisi vietata ai tifosi ospiti; Congresso Uilm Brindisi: Maurizio Flore eletto Segretario generale, servono investimenti per la transizione energetica - Uilm; Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 85 annunci di lavoro e 503 figure ricercate sul portale regionale LavoroXTe.

Provinciali, le ultime alleanze in vista del voto di domenica. Ma senza i mister preferenze: il paradosso dei consiglieri già esclusiQuasi cinquemila voti senza rappresentanza: per la precisione 4.756 elettori che alle amministrative che si sono svolte in quattro Comuni della provincia di Brindisi tra il 2021 ed il 2023 ... quotidianodipuglia.it

Da oggi è possibile richiedere e rinnovare il passaporto negli uffici postali della provincia di BrindisiPrende il via negli uffici postali della provincia di Brindisi il servizio di richiesta e rinnovo passaporti. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tr ... brundisium.net

Urne aperte fino a questa sera: si vota per eleggere il presidente della Provincia di Brindisi facebook

Siamo nella bellissima Fasano, in provincia di Brindisi, per la convocazione dei vertici regionali della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, tra le più rappresentative associazioni che hanno aderito al progetto dell’Associazione per la Cultura R x.com