Oggi alle 18.15 la Libertas gioca in trasferta contro l’Ottica Centro Visione Vela nel match di serie

Derby esterno per la Libertas che, questo pomeriggio, alle 18.15, affronta l’Ottica Centro Visione Vela. I ragazzi di Piochi arrivano dalla sconfitta interna contro Calcinaia e cercheranno di portare a casa i due punti per mantenere invariato il distacco con la terza la Cestistica Audace Pescia e provare a fare un altro passo di avvicinamento verso la capolista Gea Grosseto. I biancorossi, durante la settimana, hanno preparato questo appuntamento nel migliore dei modi, analizzando gli errori commessi nell’ultima gara e, sicuramente, proveranno a giocare una partita diversa, con più intensità e dinamismo. "Affrontiamo in trasferta Vela Viareggio – ha spiegato Piochi –, una squadra che non sta attraversando un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - serie "dr1» maschile. Libertas: derby esterno oggi contro il Vela. Piochi: "Testa-coda insidioso, guai distrarsi»

