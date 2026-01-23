I giallorossi si preparano alla sfida con la Recanatese, consapevoli dell'importanza di mantenere attenzione e determinazione. L'allenatore sottolinea che il rispetto per gli avversari è fondamentale, ma il successo dipende anche dal nostro atteggiamento in campo. La squadra, attualmente in lotta per la salvezza, cerca di affrontare ogni partita con concentrazione per ottenere i risultati necessari.

"Rispettiamo gli avversari ma sono convinto che molto dipende dal nostro atteggiamento. È quello che, per gran parte, determina le prove altrui". È quasi una formula sacra quella che Giovanni Pagliari ripete alla truppa apparsa rivitalizzata anche nel tumultuoso match contro la Sammaurese. "Dispongo – dice il mister – di un gruppo straordinario e lo dico con convinzione. Ci sono delle gare fondamentali, come quella di Termoli ed aver conquistato l’intera posta può e deve rappresentare il primo passo per sistemare la nostra situazione di classifica". A quasi un mese dal suo arrivo avrà un’idea precisa sulle potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Giallorossi in lotta per la salvezza. "L'Aquila è una squadra forte. Voglio una Recanatese attenta»

Lotta per la salvezza. Recanatese, a Termoli un momento chiave della stagioneLa partita tra Recanatese e Termoli rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.

