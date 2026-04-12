Basket serie A2 | Unieuro Forlì - BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

La Libertas Livorno torna in campo dopo aver concluso con una vittoria il turno infrasettimanale contro Rieti. La squadra si prepara ora per una trasferta in cui non ha ottenuto risultati positivi dall’inizio dell’anno. La partita tra Unieuro Forlì e Libertas Livorno sarà trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire il match in tempo reale.

Archiviato con soddisfazione il turno infrasettimanale con il successo maturato nel finale contro Rieti, la Libertas torna a giocare in trasferta dove non vince dalla fine di gennaio. C’è assoluta urgenza di invertire il trend negativo anche se sul campo della UniEuro Forlì (palla a due alle 19.🔗 Leggi su Livornotoday.it Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna in diretta. LIVEDopo due sconfitte consecutive (a Cento e Milano) e la sosta del campionato visti gli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi, la Libertas torna... Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Liofilchem Roseto in diretta. Live Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno 77-109, il servizio