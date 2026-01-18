Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Liofilchem Roseto in diretta Live
Oggi alle 18, Bi.Emme Service Libertas Livorno affronta Liofilchem Roseto nella partita di Serie A2 di basket, trasmessa in diretta. Dopo due vittorie consecutive, la squadra locale cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a migliorare il rendimento. L'incontro si svolge al PalaLivorno, offrendo un'ulteriore occasione di confronto tra le due formazioni.
Reduce da due vittorie consecutive, la Bi.Emme Service Libertas Livorno ospita il fanalino di coda Liofilchem Roseto (palla a due alle 18 di oggi, domenica 18 gennaio). Nonostante l'ultimo posto in classifica, i pugliesi nell'ultimo periodo hanno dato evidenti segnali di crescita grazie al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
