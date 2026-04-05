Basket sorpresa nell' uovo di Pasqua della Dole Rimini | colpo sul mercato con l' arrivo di Zahir Porter

La squadra di basket Dole Rimini ha annunciato l’ingaggio di Zahir Porter, un giocatore statunitense, fino alla fine della stagione. La notizia arriva dopo la recente vittoria contro la Gemini Mestre e rappresenta un rafforzamento del roster in vista delle partite finali. Porter porta con sé talento ed energia, elementi che la squadra spera possano contribuire a migliorare le proprie prestazioni nelle prossime sfide.

Talento ed energia per la Dole Rimini in vista del rush finale: dopo la vittoria sulla Gemini Mestre, Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giocatore americano Talento ed energia per la Dole Rimini in vista del rush finale: dopo la vittoria sulla Gemini Mestre, Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Zahir Porter. Originario del Bronx, nato l’11 gennaio 2000, Zahir Christian Porter è un’ala di 198 cm per 82 kg dotata di un bagaglio tecnico a tutto tondo: capace di attaccare il canestro volando oltre il ferro in penetrazione, il nuovo biancorosso è anche in grado di crearsi il tiro dal palleggio sia da due sia da tre punti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Basket, tegola in casa Dole Rimini: stagione finita per Mark Ogden. Il club pronto al ritorno sul mercatoPer quanto riguarda Giacomo Leardini, verranno comunicati nei prossimi giorni (dopo esami strumentali) i tempi di recupero per il suo infortunio...

Basket, colpo di scena in casa Dole Rimini: il club rinuncia a Gerald Robinson, il play messo fuori squadraIl play americano non rientra più nel progetto tecnico della squadra di coach Dell'Agnello.

Si parla di: Rbr sul rollercoaster, tra mercato e infortuni. Paura Sankare e per Porter è corsa col tempo.

Basket, sorpresa nell'uovo di Pasqua della Dole Rimini: colpo sul mercato con l'arrivo di Zahir PorterTalento ed energia per la Dole Rimini in vista del rush finale: dopo la vittoria sulla Gemini Mestre, Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giocatore americano ... riminitoday.it

Dole Basket Rimini-Gemini Mestre: diretta testualeLa Dole Basket Rimini nel giorno di Pasqua vuole risollevarsi dopo tre sconfitte di fila, l'ultima sul campo del fanalino di coda Roseto. Di fronte i biancorossi si troveranno la matricola Gemini Mest ... newsrimini.it