tortona domina a rimbalzo e piega napoli trieste batte sassari con un super ramsey

Tortona torna alla vittoria superando Napoli, dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Gonzalez si impone grazie a un secondo tempo efficace e ai 24 punti della sua stella, dimostrando carattere e solidità. Contemporaneamente, Trieste conquista una vittoria importante contro Sassari, grazie anche alle prestazioni di Ramsey. Questi risultati evidenziano l’equilibrio e la competitività del campionato di basket italiano.

La 17ª giornata di Serie A si apre con la vittoria di Tortona, che supera Napoli 82-76 grazie alla doppia doppia di Olejniczak (15 punti e 13 rimbalzi). Nonostante un ottimo avvio di gara, la Guerri paga il passaggio a vuoto del secondo quarto, che ha consentito alla Bertram di prendere il controllo della gara. Trieste batte Sassari 76-70 grazie ad uno straordinario Ramsey da 24 punti: la Dinamo non riesce a capitalizzare sulle difficoltà della squadra di Gonzalez – che nel secondo quarto ha prodotto appena 6 punti – e subisce la volata dei padroni di casa nel finale di partita. Dopo le due sconfitte rimediate negli scorsi turni, i piemontesi stasera si rilanciano contro la squadra di Magro grazie all’ottimo lavoro speso a rimbalzo: 54 catturati in totale di cui 24 offensivi, che valgono il record stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket, Brescia batte Venezia nel big match del 13° turno. Vincono anche Sassari e TortonaNel 13° turno di Serie A 2025-2026, Brescia ha ottenuto una vittoria importante contro Venezia, mentre Sassari e Tortona hanno anch'essi conquistato i rispettivi incontri.

