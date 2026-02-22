L’eclissi dei bomber | il deserto offensivo che gela le ambizioni della Juventus

Una serie di partite senza reti ha evidenziato il calo offensivo della Juventus, causato da problemi di concretezza sotto porta. La squadra fatica a trovare la rete e fatica a creare occasioni chiare, soprattutto contro avversari più deboli. Questa fase negativa mette in discussione le ambizioni di classifica e mette in allarme i tifosi, preoccupati per il futuro del reparto offensivo. La squadra cerca ora di ritrovare la lucidità in attacco per invertire la rotta.

La Juventus di Luciano Spalletti attraversa una crisi d’identità offensiva senza precedenti, culminata nella pesante sconfitta contro il Como che ha messo a nudo l’inconsistenza di un attacco incapace di pungere. Nonostante l’avvicendamento tra un Jonathan David in precario stato di forma e Lois Openda, la compagine bianconera non è riuscita a trovare la via della rete, confermando un trend regressivo che vede i principali terminali della manovra fermi da settimane. L’assenza forzata di Dusan Vlahovic ha privato il sodalizio di un punto di riferimento garantito, trasformando il reparto avanzato in un cantiere aperto dove le gerarchie appaiono confuse e i risultati latitano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

