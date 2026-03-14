Il basket femminile italiano si prepara ad affrontare le star della WNBA in una sfida che mancava da 11 anni. La partita, che si tiene in vista delle qualificazioni ai Mondiali di settembre, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Si tratta di un incontro tra le rappresentative nazionali e le migliori giocatrici americane, un evento che promette grande spettacolo.

Sarà la sfida attesa da tante, anzi tantissime. Quella che non si vedeva da 11 anni, quella che non è solo una partita di qualificazione ai Mondiali del prossimo settembre. L’Italia sfida le supercampionesse WNBA degli USA, quelle che, da quando esiste la lega professionistica femminile, alle Olimpiadi mai sono scese dal gradino più alto del podio. L’ultima volta fu il 7 ottobre 2015, al PalaTiziano di Roma: era una sfida amichevole, al tempo. Doveva giocarsi all’Arena Altero Felici, impianto della Stella Azzurra, ma fu spostata nella non lontana arena già teatro delle Olimpiadi del 1960. E l’Italia resse egregiamente per tre quarti. Poi nell’ultimo emersero i valori, ma tanto fu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Italia l’Italia affronta le star americane della WNBA!

Articoli correlati

LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di...

Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-0, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane che premono, si difendono bene le azzurre

Basket, qualificazioni mondiali: Italia-Gran Bretagna 84-75: gli highlights

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket femminile

Temi più discussi: Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Super Zandalasini! L’Italia batte anche la Nuova Zelanda. Mondiale più vicino; Quando gioca l’Italia le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming; Pre-Mondiale, Italia-Nuova Zelanda 74-51. Sabato Team Usa. Capobianco: Vinta con la difesa.

LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: mission impossible tutta da vivereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, ... oasport.it

Italia - Stati Uniti al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partitaL'Italia trova sul suo cammino nel Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA 2026 a San Juan le stelle WNBA degli USA: scopri quando giocano le azzurre e dove vedere la partita. olympics.com

Under 15 Femminile Pink Basket Macerata – CAB Stamura Basket La Molisana 63-40 Partita complicata per le nostre ragazze sul campo di Macerata contro una squadra fisica e intensa. Le padrone di casa prendono subito il controllo della gara e allunga - facebook.com facebook