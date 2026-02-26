Napoli Basket in crisi | Mitrou-Long out stagione a rischio

Naz Mitrou-Long, playmaker del Napoli Basket, si trova a dover affrontare un periodo di stop forzato dopo la frattura della falange distale del quarto dito della mano destra, subita durante la partita delle final eight di Coppa Italia contro la Virtus Bologna. L'infortunio, certificato anche dalla nazionale greca, richiede un percorso di riabilitazione che sarà rivalutato nelle prossime settimane. La società azzurra, attraverso il responsabile dello staff medico Beniamino Casillo, ha comunicato i dettagli dell'infortunio e le prime indicazioni sul percorso di recupero. La frattura rappresenta un colpo duro per il Napoli Basket, che dovrà fare a meno delle qualità del playmaker in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

