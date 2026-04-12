L’Italia ha subito una sconfitta nel primo match contro la Cechia durante la fase di qualificazione ai Mondiali di basket 3x3 a Singapore. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra avversaria, impedendo agli azzurri di ottenere immediatamente il pass per il torneo mondiale. La squadra italiana dovrà ora affrontare uno spareggio contro il Brasile per conquistare il biglietto d’ingresso alla competizione internazionale.

L’Italia perde il primo degli incontri con potenziale pass per i Mondiali di basket 3×3. A Singapore la squadra azzurra cede alla Cechia dopo una partita dai tanti tratti particolari. 16-20 il punteggio finale: adesso per la squadra guidata da Claudio Negri c’è un’ultima chance contro il Brasile (che ha perso contro la Nuova Zelanda all’overtime), ufficialmente alle 14:25, praticamente più tardi perché c’è da aspettare l’omologa partita femminile Singapore-Filippine (in tal senso vanno ai Mondiali, cui la Nazionale azzurra è in questo caso già ammessa, Ungheria e Lituania). Il primo punto è di Valentini, ma risponde Novotny con il tiro da due (dall’arco) frontale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: Italia sconfitta dalla Cechia, contro il Brasile spareggio-pass per i Mondiali

Basket 3×3: Italia a Singapore a caccia del pass per il MondialiDa dopodomani l’Italia proverà a giocarsi le proprie carte nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3.

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