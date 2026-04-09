Da dopodomani, l’Italia inizierà le partite di qualificazione ai Mondiali di basket 3×3 a Singapore. La squadra parteciperà alle sfide per conquistare un pass per la fase finale del torneo internazionale. Le gare si svolgeranno nel paese asiatico e vedranno la nazionale italiana affrontare diverse avversarie nel tentativo di ottenere l’accesso alla competizione mondiale.

Da dopodomani l’Italia proverà a giocarsi le proprie carte nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3. Sarà un fine settimana senza respiro quello di Singapore, in cui gli azzurri se la vedranno con Nuova Zelanda ed Egitto per tentare di accedere dalla giornata di sabato a quella di domenica, in cui si decidono i tre posti per la rassegna iridata. Di seguito indicheremo le proiezioni per quel che concerne il torneo maschile, l’unico con la maglia azzurra presente (le donne, infatti, sono già ai Mondiali, anche se va detto che le qualificazioni al femminile hanno un validissimo tasso tecnico). Ricordiamo quali sono gli azzurri al via: Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: Italia a Singapore a caccia del pass per il Mondiali

Mondiali basket 3×3: l’Italia vola a Singapore con 4 titolariL’Italia schiera quattro giocatori per le qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 a Singapore, previste per l’11 e il 12 aprile.

Basket 3×3: i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Aprile a SingaporeSono stati rilasciati dal Settore Squadre Nazionali 3×3 i nomi dei giocatori tra i quali l’Italia sceglierà per andare a giocare le qualificazioni ai...

Temi più discussi: Basket 3×3: decisi i quattro dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali; Torneo di Mannheim, Italia-Giappone 51-62 (Obaseki 12). Oggi la Serbia (ore 15.30); Torneo Schweitzer. Italia-Cina 89-87. Azzurri a lutto per la tragica scomparsa di Sofia. Lunedì la N. Zelanda (17.15, YouTube); Techfind Serie A2, girone A - Giussano vince ed è ai playout, Viterbo retrocede. Livorno chiude sesta, Cagliari e Moncalieri vincono i derby.

Italia alle FIBA 3X3 World Cup Qualifier 2026: convocati, programma e dove vedere le partite degli azzurri alle qualificazioni mondialiL'Italia del basket 3x3 maschile si gioca l'accesso alla Coppa del mondo 2026 nel torneo di qualificazione in programma l'11 e 12 aprile a Singapore. olympics.com

Storico bronzo per l’Italia di Della Valle: si sognano le Olimpiadi 2028!L’Italia di basket 3 contro 3 (disciplina Olimpica) vince la sua prima storica medaglia: trascinata dall’albese Amedeo Della Valle conquista il bronzo alla competizione continentale europea! Dopo un ... tuttosport.com

BASKET, PER NAPOLI INIZIA LA RIVOLUZIONE DI COACH REPESA - facebook.com facebook

Tra le tante proposte per rilanciare la Nazionale c’è anche quella di obbligare i club ad utilizzare i talenti italiani ma l’esempio del basket, che ha preso una strada simile, ci dice che le cose non sarebbero così semplici. x.com