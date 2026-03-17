A Faenza si giocherà lo spareggio tra Italia e Svizzera per i Mondiali 2027, con la partita di ritorno che si terrà al PalaCattani. La Federazione italiana di ginnastica artistica ha scelto questa sede per la sfida decisiva. La partita rappresenta uno degli ultimi step prima della qualificazione alla competizione mondiale.

La FIGH ha fissato il PalaCattani di Faenza come sede del ritorno dello spareggio contro la Svizzera per i Mondiali 2027. L’andata si giocherà a Zurigo il 13 maggio, mentre l’Italia ospiterà il match decisivo domenica 17 maggio alle 18:00. Bob Hanning guida attualmente la nazionale maschile in ritiro al Pala Karl Wolf di Merano. La squadra si sta preparando per un’amichevole contro l’Ungheria da disputarsi sabato prossimo. Questi appuntamenti servono da termometro per valutare le dinamiche interne prima della sfida cruciale con gli elvetici. Il palcoscenico faentino e la storia recente. La scelta del PalaCattani non è casuale ma strategica, basata su precedenti risultati positivi ottenuti nella stessa location. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza ospita l’Italia: spareggio Mondiali 2027 contro

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