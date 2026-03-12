‘O SOLE MIO! L’Italia travolge il Messico con 3 homerun di Pasquantino e vola ai quarti del World Baseball Classic!

L’Italia ha battuto il Messico al Daikin Park di Houston con un punteggio di 9-1, grazie a tre homerun di Pasquantino. La partita, valida per il World Baseball Classic 2026, ha visto gli azzurri conquistare la qualificazione ai quarti di finale, confermando la vittoria storica sugli USA. La squadra italiana ha mostrato una prova di forza e maturità, dominando l’incontro dall’inizio alla fine.

Mastodontica prova di maturità per l'Italia al World Baseball Classic 2026. Dopo la storica vittoria sugli USA, gli azzurri hanno letteralmente sgretolato il Messico al Daikin Park di Houston (Texas), dominando per 9-1 e qualificandosi per la seconda edizione di fila ai quarti di finale. Lo fa da prima del girone B, con quattro successi in altrettante partite. Sabato 14 marzo (da programma all'1.00 di notte, ma il match potrebbe slittare alle 20.00 su richiesta degli USA padroni di casa) affronteranno Porto Rico, con cui c'è un conto aperto che risale alla seconda fase dell'edizione 2013. Mostruosa la prestazione del line-up azzurro: 10 valide e addirittura ben 4 fuoricampo, tre dei quali firmati da Vinnie Pasquantino.