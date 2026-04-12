Basaglia | la rivoluzione che restituì dignità e volto ai pazienti

Durante la terza edizione del festival Chora a Milano, due ricercatori hanno ripercorso la storia di Franco Basaglia, medico che negli anni Sessanta contribuì a chiudere i manicomi e a cambiare il modo di trattare i pazienti psichiatrici. Attraverso suoni e immagini, è stato ricostruito il percorso di riforma che ha portato alla trasformazione del sistema psichiatrico italiano. L'evento si è concentrato sulla figura di Basaglia e sulla sua influenza nel settore sanitario.

A Milano, durante la terza edizione del festival Chora, Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno ricostruito attraverso suoni e immagini la parabola di Franco Basaglia, il medico che scardinò il sistema dei manicomi. L’evento ha offerto una riflessione profonda sulla transizione tra l’isolamento forzato e la restituzione della dignità umana, partendo dalle radici di una rivoluzione che ha trasformato radicalmente la psichiatria in Italia. Il punto di svolta della storia si colloca il 16 novembre 1961, quando il trentatreenne Basaglia assunse la direzione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia. Entrando nella struttura, si trovò di fronte...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basaglia: la rivoluzione che restituì dignità e volto ai pazienti Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia Il professor Mistretta è autore de ‘Il barone dei matti’, il racconto di Pietro Pisani, l’eclettico funzionario che contribuì a modificare la... Chirurgia oncologica a Tivoli: l’innovazione mini-invasiva che cambia la vita ai pazientiCosa: Potenziamento della Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale San Giovanni Evangelista (ASL Roma 5) con focus su tecniche mini-invasive.