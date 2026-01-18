Salute mentale in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia

Nel 1824, a Palermo, un barone innovatore trasformò la Real Casa dei Matti, un ospizio segnato dalla sofferenza, in un luogo dedicato a libertà e cura. Questa storia, ambientata nel Regno delle Due Sicilie, anticipa di oltre un secolo le intuizioni di Franco Basaglia sulla salute mentale, offrendo una prospettiva storica sulla nascita di modelli più umani e inclusivi di trattamento.

Palermo, Regno delle due Sicilie, 1824. Un secolo e mezzo prima della rivoluzione di Franco Basaglia, un barone sui generis ne anticipa le intuizioni, trasformando la Real Casa dei Matti di Palermo, un ospizio “inzuppato di sofferenza”, in un luogo di libertà, cura e rinascita. È la storia di Pietro Pisani, già funzionario del Regno di Sicilia, a cui il luogotenente del re affida la gestione dell’Ospizio dei Matti. La condizione dei malati mentali . “A quell’epoca i malati mentali erano trattati come prigionieri, spesso legati o incatenati, tenuti in condizioni disumane”, ricorda Antonio Mistretta, ordinario di Igiene all’Università di Catania e responsabile della comunicazione dell’ Istituto superiore di Sanità, che ha ripercorso la vicenda umana di Pisani nel romanzo storico ‘ Il barone dei matti – Le tre vite di Pietro Pisani, barone di Palermo ’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia Leggi anche: Gorizia ritrova Basaglia per raccontare rivoluzione che cambiò la salute mentale Leggi anche: “Quelli di Basaglia… a 180°”: la Cooperativa Progetto 5 celebra i suoi 40 anni con una giornata dedicata alla salute mentale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia; Mi prendo il mondo; 7 libri per cominciare l’anno in modo romanzesco; Terza edizione di “Mi prendo il mondo” a Parma. Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia - Il professor Mistretta è autore de ‘Il barone dei matti’, il racconto di Pietro Pisani, l'eclettico funzionario che contribuì a modificare la percezione della salute mentale. lapresse.it

'La salute mentale a Perugia in Umbria tra storia e futuro' - Si è tenuto nella sala consiliare della Provincia di Perugia l'incontro, voluto da Passaggi magazine e l'Associazione Perlumbria, dal titolo: "La salute mentale a Perugia in Umbria tra storia e futuro ... ansa.it

Salute mentale e stigma: capire per cambiare - Oggi siamo consapevoli del fatto che la salute mentale è parte integrante del benessere, al pari della salute fisica: riconoscerlo è il primo passo per tutelarla. savethechildren.it

Secondo i residenti che abitano vicino al campetto, il rumore avrebbe provocato conseguenze sulla salute mentale dei residenti, tanto da fare entrare nel fascicolo del giudice anche le fatture per antidepressivi e psicoterapie. - facebook.com facebook

Salute mentale: le novità del nuovo Piano nazionale. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme al professor Fabio Lucidi, Prorettore e psicologo, Università Sapienza di Roma. Tra poco a #Elisir. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.