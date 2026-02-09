ChatGPT | Pubblicità anche nella versione gratuita OpenAI punta su un nuovo modello di business per la sua AI

OpenAI ha deciso di inserire pubblicità nella versione gratuita di ChatGPT. Per gli utenti, questo significa vedere annunci durante l’uso dell’AI, una novità rispetto al passato. La società ha scelto questa strada per aumentare i ricavi e rafforzare il modello di business. La mossa ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza la possibilità di usare l’AI senza pagare e chi teme che le pubblicità possano disturbare l’esperienza. Ora, si attende di vedere come questa scelta influenzerà l’uso quotidiano di ChatGPT.

ChatGPT ha introdotto le prime inserzioni pubblicitarie per gli utenti della versione gratuita, segnando una svolta nella strategia di monetizzazione dell'intelligenza artificiale di OpenAI. La mossa, annunciata il 9 febbraio 2026, mira a bilanciare la crescita della piattaforma con una diversificazione delle entrate, in un contesto di forte competizione nel settore. La decisione di OpenAI di integrare la pubblicità in ChatGPT rappresenta un cambiamento significativo per milioni di utenti in tutto il mondo. Fino ad oggi, l'esperienza con il chatbot era priva di interruzioni commerciali, un elemento che aveva contribuito alla sua rapida diffusione.

