Bari nuovi test sulla palazzina crollata | blocchi e viabilità sospesa

A circa un anno dal crollo di una palazzina avvenuto a Bari, i tecnici svolgeranno nuovi test sulle parti rimaste in piedi della struttura. Le indagini sono previste per domani e comporteranno la sospensione del traffico nelle vie Pinto e De Amicis. La chiusura temporanea riguarda entrambe le strade e durerà fino al completamento delle verifiche.

Domani i tecnici effettueranno nuove indagini diagnostiche sulle strutture residue della palazzina che crollò a Bari il 5 marzo dell’anno scorso, con conseguente blocco del traffico in via Pinto e via De Amicis. Gli interventi mirano a verificare la stabilità dei resti strutturali rimasti dopo l’improvvisa implosione dell’edificio in via De Amicis, evento che un anno fa scosse profondamente il quartiere. Il provvedimento di chiusura stradale riguarda specificamente il tratto di via Pinto compreso tra via Fornelli e via De Amicis, oltre al segmento di via De Amicis che va da via Pinto fino a viale della. Per tutta la durata delle operazioni, sarà vietato sia il transito che la sosta per tutti i mezzi non autorizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Bari, crollata palazzina ad Adelfia dopo esplosione: si cercano dispersi tra le macerie Leggi anche: Palazzina crollata a Bari, tornano i tecnici in via De Amicis: "Indagini sulle componenti residue dello stabile"