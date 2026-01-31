Bari crollata palazzina ad Adelfia dopo esplosione | si cercano dispersi tra le macerie

Un’esplosione improvvisa ha fatto crollare una palazzina ad Adelfia, in provincia di Bari. Il boato si è sentito a chilometri di distanza, poi è calato il silenzio. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovare i dispersi tra le macerie. La causa dell’esplosione resta ancora da chiarire.

Il boato si è sentito a chilometri di distanza, poi di nuovo il silenzio. Un’esplosione dalle cause ignote si è verificata oggi ad Adelfia, in provincia di Bari, dove è crollata buona parte di una palazzina residenziale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 di Bari, insieme con i carabinieri, intervenuti non appena è apparsa chiara l’entità della tragedia. Sul posto si sta recando il pm di turno Vito Valerio. La deflagrazione si è verificata in via Oberdan, dove sono al momento in corso le operazioni di ricerca dei soccorritori. Il timore è che sotto le macerie dell’edificio, di vecchia costruzione e composto da due piani, possano trovarsi dei residenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un’esplosione ha travolto una palazzina ad Adelfia, nel Barese.

Un edificio è crollato questa mattina ad Adelfia, nel Barese, dopo un’esplosione.

