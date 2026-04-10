Palazzina crollata a Bari tornano i tecnici in via De Amicis | Indagini sulle componenti residue dello stabile

A circa un anno dal crollo di un edificio in via De Amicis, i tecnici sono tornati sul sito per eseguire nuove indagini sulle parti residue dello stabile. Le operazioni sono previste per lunedì 13 aprile nelle vie De Amicis e Pinto, i luoghi coinvolti nell’incidente del 5 marzo 2025, quando l’intero edificio si è improvvisamente sgretolato. Le verifiche mirano a valutare lo stato strutturale e le cause del cedimento.

Tornano i tecnici nella zona in cui, un anno fa, crollò un intero palazzo. Nuove indagini diagnostiche saranno svolte, lunedì 13 aprile, nelle vie De Amicis e Pinto: i luoghi furono il teatro dei drammatici avvenimenti del 5 marzo 2025, quando uno stabile implose, gettando nella disperazione le. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Bari, crollata palazzina ad Adelfia dopo esplosione: si cercano dispersi tra le macerie Crollo palazzina via De Amicis, pubblicata la lista degli oggetti recuperati fra le macerieGli oggetti recuperati fra le macerie, dopo il crollo della palazzina, torneranno a disposizione dei proprietari. Temi più discussi: Ponte crollato sul Trigno, si cerca il disperso sotto il troncone collassato: proseguono le perlustrazioni nel fiume con esperti per verifiche sotto macerie; Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in due | Libero Quotidiano.it; Incendio a Milano fiamme da una cantina del palazzo. Palazzo crollato a Bari, nuovi scavi per accertare cause del cedimentoI pilastri ancora presenti nel cratere di via Pinto 6 a Bari, dove si trovava la palazzina crollata il 5 marzo 2025, verranno rimossi per permettere ai tecnici di accedere agli spazi in cui c'era il ... ansa.it Bari, palazzo crollato in via Pinto: nuovi scavi per accertare le cause del cedimentoI pilastri ancora presenti nel cratere di via Pinto 6 a Bari, dove si trovava la palazzina crollata il 5 marzo 2025, verranno rimossi per permettere ai tecnici di accedere agli spazi in cui c'era il ... lagazzettadelmezzogiorno.it CROLLA PALAZZINA A LICATA: NESSUNA PERSONA SOTTO LE MACERIE Paura in Licata, in provincia di Agrigento, dove ieri sera è crollata una palazzina di tre piani nella zona Playa. Dopo ore di verifiche, arriva la notizia più importante: non c’era ness - facebook.com facebook #Roma Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria. Sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia. Al momento si registrano 2 feriti gravi e una settantina di persone in strada. x.com