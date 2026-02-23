Soccorsi in 30 minuti | salvata 79enne con sospetta frattura

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 79 anni è stata soccorsa in 30 minuti dopo essere caduta su un sentiero a Sgonico nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. La causa dell’incidente è stata una perdita di equilibrio, che ha portato la donna a scivolare e a rimanere ferita. I soccorritori del 118 e del soccorso alpino sono intervenuti rapidamente, raggiungendo la vittima e stabilizzandola. La donna è stata trasportata in ospedale per approfondimenti.

Un intervento lampo del soccorso alpino e del 118 ha salvato una donna di 79 anni caduta in un sentiero a Sgonico, nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. La vittima, trasportata in ospedale con una sospetta frattura al femore, è stata soccorsa in meno di mezz’ora grazie alla prontezza dei familiari e dei soccorritori. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei sentieri per gli anziani, in un paese con un territorio montuoso come l’Italia. L’intervento che ha salvato la vita a una 79enne. Alle 16:30 di domenica 22 febbraio, un grido d’aiuto squarcia il silenzio del sentiero dietro l’osteria Ai Pini a Sgonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Anziana cade in un sentiero a Sgonico: intervengono i soccorsi, sospetta frattura al femoreUna donna di 79 anni è caduta su un sentiero a Sgonico, probabilmente a causa di un terreno scivoloso, e si è ferita al femore.

Leggi anche: Ricoverata d’urgenza per una miocardite fulminante, 19enne salvata con un massaggio cardiaco di 107 minuti: «Bisognava crederci»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mancano ambulanze in Calabria: mezzi bloccati da mesi e attese fino a 30 minuti; Pusher morto a Rogoredo, quel buco di 23 minuti (tra lo sparo e i soccorsi) e i dubbi sulla pistola; VIDEO | Sei alpinisti scivolano in un canalone per 30 metri: intervengono i soccorsi; Il caso Spada e quei soccorsi che non arrivarono: la Procura chiude le indagini sui due chirurghi Procopio.