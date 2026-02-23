Soccorsi in 30 minuti | salvata 79enne con sospetta frattura

Una donna di 79 anni è stata soccorsa in 30 minuti dopo essere caduta su un sentiero a Sgonico nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. La causa dell’incidente è stata una perdita di equilibrio, che ha portato la donna a scivolare e a rimanere ferita. I soccorritori del 118 e del soccorso alpino sono intervenuti rapidamente, raggiungendo la vittima e stabilizzandola. La donna è stata trasportata in ospedale per approfondimenti.

Un intervento lampo del soccorso alpino e del 118 ha salvato una donna di 79 anni caduta in un sentiero a Sgonico, nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. La vittima, trasportata in ospedale con una sospetta frattura al femore, è stata soccorsa in meno di mezz’ora grazie alla prontezza dei familiari e dei soccorritori. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei sentieri per gli anziani, in un paese con un territorio montuoso come l’Italia. L’intervento che ha salvato la vita a una 79enne. Alle 16:30 di domenica 22 febbraio, un grido d’aiuto squarcia il silenzio del sentiero dietro l’osteria Ai Pini a Sgonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Anziana cade in un sentiero a Sgonico: intervengono i soccorsi, sospetta frattura al femoreUna donna di 79 anni è caduta su un sentiero a Sgonico, probabilmente a causa di un terreno scivoloso, e si è ferita al femore.

Leggi anche: Ricoverata d’urgenza per una miocardite fulminante, 19enne salvata con un massaggio cardiaco di 107 minuti: «Bisognava crederci»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mancano ambulanze in Calabria: mezzi bloccati da mesi e attese fino a 30 minuti; Pusher morto a Rogoredo, quel buco di 23 minuti (tra lo sparo e i soccorsi) e i dubbi sulla pistola; VIDEO | Sei alpinisti scivolano in un canalone per 30 metri: intervengono i soccorsi; Il caso Spada e quei soccorsi che non arrivarono: la Procura chiude le indagini sui due chirurghi Procopio.

Un buco di 23 minuti prima di chiamare i soccorsi. E quelle voci, sul fatto che il poliziotto chiedesse “il pizzo” agli spacciatori per chiudere un occhio sui loro traffici. Sono due dei tanti elementi al vaglio di chi sta indagando sulla vicenda dalla morte di Abderrahi - facebook.com facebook

Pusher ucciso da un poliziotto a Rogoredo: "Perché 23 minuti prima di chiamare i soccorsi Interrogativo inquietante". #ignotox x.com