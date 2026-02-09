Malori dopo il pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana | alcune persone in pronto soccorso

Dopo il pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana, alcune persone sono finite in pronto soccorso. Tra loro ci sono anche dipendenti del Parlamento, che hanno accusato malori e hanno dovuto ricevere cure mediche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti, mentre le autorità stanno verificando cosa abbia causato questa reazione improvvisa.

Intervento del pronto soccorso per alcuni dipendenti. Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero state costrette a ricorrere alle cure mediche dopo aver pranzato oggi, 9 febbraio, presso la buvette dell'Assemblea regionale siciliana, a Palermo. Il menu e i sintomi riscontrati. Secondo quanto emerso da diverse fonti, subito dopo il pasto alcuni commensali avrebbero accusato malesseri improvvisi, tanto da rivolgersi al medico di turno a Palazzo dei Normanni. I disturbi manifestati sarebbero compatibili con una presunta sindrome sgombroide. Nel menu della giornata figurava un piatto a base di pasta con tonno e finocchietto, alimento che potrebbe essere collegato ai sintomi segnalati.

