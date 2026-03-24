Ternana stadio-clinica | Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea Ripristinata la legittimità contro l' arroganza istituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha emesso la sentenza n. 1252026, che ha respinto l'impugnazione presentata contro la gestione dell'impianto sportivo e clinica associata. La decisione ha sancito la legittimità delle azioni adottate, ritenendo infondate le contestazioni avanzate. Con questa pronuncia si chiude definitivamente una vicenda caratterizzata da numerosi contrasti e contestazioni amministrative.

"La sentenza n. 1252026 del TAR dell'Umbria mette definitivamente la parola fine a una delle pagine più conflittuali e amministrativamente opache della gestione Bandecchi. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della Regione Umbria annullando la determina dirigenziale n. 2088 del 23 luglio 2025 con cui il sindaco di Terni tentava, in modo del tutto illegittimo, di autorizzare la realizzazione della clinica privata collegata al progetto dello stadio. Il ricorso della Regione ha bloccato un progetto già bocciato a suo tempo dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 2022 e dalla Giunta Tesei che nel 2023 ha preso in giro i ternani la DGR di riprogrammazione dei posti letto che senza l'adozione di un piano socio sanitario non ha alcun valore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana stadio-clinica: "Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea. Ripristinata la legittimità contro l'arroganza istituzionale" Articoli correlati Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar per stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Una raccolta di contenuti su Ternana stadio Temi più discussi: Stadio-clinica, Bandecchi ottimista: si attende il verdetto del Tar; Ternana in ‘assetto da guerra’. Il futuro è tutto da scrivere; Ternana, protesta dei tifosi senza sosta: striscione in curva durante la sfida con la Samb; Sanità, opposizioni all’attacco: Confermato il depotenziamento del laboratorio analisi di Pantalla. Game over definitivo per il progetto stadio-clinica: che ne sarà adesso della Ternana?Il tribunale amministrativo annulla la determina del Comune di Terni: ora si apre la strada al Consiglio di Stato ma il futuro della squadra è sempre più incerto ... calciofere.it Regione-Comune di Terni, il Tar dà ragione alla prima: Sulla clinica il Comune ha invaso le competenzeIl Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha messo un punto fermo sulla complessa vicenda che riguarda il futuro dello stadio Libero Liberati di Terni. Con una sentenza depositata nelle scor ... ternananews.it Serie A Stadio Ferruccio Como - Ternana 0-0 PhotoAgency Calcio Femminile Italiano Scatta la passione. Vivi il calcio femminile da bordocampo. Siamo alla ricerca di fotografi in tutta Italia. Contatta la nostra PhotoAgency per partecipare. #CalcioFemminil - facebook.com facebook