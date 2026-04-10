Torino Baglioni premiato dalla città | Qui si chiuderà il mio grand tour

Venerdì 10 aprile 2026, nella Sala Rossa di Palazzo Civico a Torino, è stata consegnata una pergamena a Claudio Baglioni dal sindaco della città. La cerimonia ha visto la presenza dell’amministrazione comunale e di alcuni rappresentanti locali. Baglioni ha ricevuto il riconoscimento in occasione della conclusione del suo tour musicale, che si svolgeva in diverse città italiane.

Oggi venerdì 10 aprile 2026, nella Sala Rossa di Palazzo Civico, è avvenuta la consegna di una pergamena della Città di Torino a Claudio Baglioni da parte del sindaco Stefano Lo Russo. Il celebre cantautore romano, a settembre terrà un concerto nel capoluogo piemontese, in piazza San Carlo. Nelle immagini la consegna dell’onoreficenza e il saluto a fan che lo attendevano all’uscita. “Abbiamo scelto Piazza San Carlo per l’ultimo atto del mio “Grand Tour – La vita è adesso”, siccome sarà l’ultima corsa della mia carriera, ho voluto scegliere un finale che non sfigurasse” ha detto Baglioni a margine della cerimonia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, Baglioni premiato dalla città: "Qui si chiuderà il mio grand tour" Leggi anche: Gianrico Carofiglio: "Il mio nuovo Grand Tour: in viaggio nelle città italiane, un’indagine dell’anima civile" Grand Hotel Baglioni Firenze: storia, camere e terrazza panoramica nel cuore della cittàL’edificio conserva intatto il fascino della dimora storica, con parquet lucidi, vetrate artistiche e soffitti a cassettoni, testimonianze della... Temi più discussi: Claudio Baglioni premiato a Venezia come Ambasciatore della Bellezza; Claudio Baglioni riceve il premio Ambasciatore della Bellezza 2026 dalla Regione Veneto; Claudio Baglioni premiato Ambasciatore della bellezza a Venezia al Festival della Bellezza; La Farfalla del Trentino a Claudio Baglioni, 'Un'arte che crea legami'. Torino, Baglioni premiato dalla città: Qui si chiuderà il mio grand tourOggi venerdì 10 aprile 2026, nella Sala Rossa di Palazzo Civico, è avvenuta la consegna di una pergamena della Città di Torino a Claudio Baglioni da parte del ... lapresse.it Torino premia Claudio Baglioni: nella Sala Rossa il riconoscimento per il finale del tourC’è un momento in cui la musica smette di essere soltanto spettacolo e diventa racconto pubblico, riconoscimento, persino scelta politica. Accadrà venerdì 10 aprile alle 15:30, quando nella Sala Rossa ... giornalelavoce.it Corriere della Sera. . Torino, manifestazione contro la pena di morte in Israele e la guerra in Libano - facebook.com facebook Torino omaggia Claudio Baglioni: una pergamena del Comune e un bagno di folla per il cantautore x.com