Autostrada Bergamo-Treviglio | il piano da 600 milioni sotto accusa

Venerdì 10 aprile si è svolto presso l’auditorium Aldo Moro un incontro organizzato dal gruppo Boltiere Futura, coinvolgendo rappresentanti politici e tecnici. Al centro della discussione il progetto di un’autostrada tra Bergamo e Treviglio, un piano da circa 600 milioni di euro che ora è oggetto di contestazioni. La riunione ha acceso nuovamente il dibattito sulla viabilità dell’area, con posizioni divergenti tra sostenitori e oppositori del progetto.

Il dibattito sulla viabilità dell’area tra Bergamo e Treviglio si è riacceso con forza venerdì 10 aprile presso l’auditorium Aldo Moro, dove il gruppo Boltiere Futura ha riunito i vertici politici e tecnici per contestare il progetto dell’autostrada locale. L’incontro ha la partecipazione di figure chiave come il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Casati, il sindaco di Osio Sotto Corrado Quarti, l’ex sindaca di Boltiere Armida Forlani e i rappresentanti di Legambiente Nicola Cremaschi e Gerardo Racano, con l’obiettivo di presentare un complesso dossier di osservazioni tecniche e ambientali volto a bloccare l’opera. Un’infrastruttura che fatica a giustificare i costi e la necessità tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autostrada Bergamo-Treviglio: il piano da 600 milioni sotto accusa Leggi anche: Autostrada Bergamo-Treviglio, a Boltiere il fronte del “no” torna a discutere il progetto Calabria, fine commissariamento: il piano da 600 milioni per GirifalcoDopo diciassette anni di gestione commissariale della sanità in Calabria, la fine di un’era apre nuove opportunità per il rilancio del sistema...