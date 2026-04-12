Autostrada Bergamo-Treviglio a Boltiere il fronte del no torna a discutere il progetto

Venerdì 10 aprile, l’auditorium Aldo Moro a Boltiere ha ospitato un incontro promosso dal gruppo di minoranza “Boltiere Futura”. La serata ha visto una grande partecipazione di cittadini, riuniti per discutere del progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. Durante l’evento, il fronte del “no” ha ribadito la propria posizione contraria alla realizzazione dell’opera, sottolineando le ragioni di questa opposizione.

Boltiere. Sala gremita all’auditorium Aldo Moro nella serata di venerdì 10 aprile, in occasione dell’incontro promosso dal gruppo di minoranza “Boltiere Futura” per ribadire, ancora una volta, il “no” all’autostrada Bergamo-Treviglio. All’incontro hanno preso parte il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Casati, il sindaco di Osio Sotto, Corrado Quarti, l’ex sindaca di Boltiere, Arida Forlani, il rappresentante di Legambiente Nicola Cremaschi e Gerardo Racano per Boltiere Futura. Oltre alle ricadute che l’infrastruttura potrebbe avere sul territorio sia in termini ambientali che di consumo di suolo, nel corso del dibattito è stato toccato, anche, il tema delle risorse: i 146 milioni di euro messi sul piatto da Regione Lombardia.🔗 Leggi su Bergamonews.it A Treviglio arrivano le campionesse del mondo: il Volley Bergamo 1991 sfida ScandicciAntropova e compagne arrivano al PalaFacchetti per conquistare punti, le rossoblù cercano il colpaccio prima della serie finale di partite decisive... Leggi anche: Scandicci espugna Treviglio: il Volley Bergamo 1991 cede 3-0 contro le campionesse del mondo