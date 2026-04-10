Calabria fine commissariamento | il piano da 600 milioni per Girifalco
Dopo diciassette anni di gestione commissariale, la Calabria ha annunciato la fine del commissariamento della sanità. Con un investimento di 600 milioni di euro, il piano prevede interventi specifici per la città di Girifalco, che si appresta a riprendere un ruolo importante nel sistema assistenziale regionale. La conclusione del commissariamento apre la strada a nuove iniziative per il settore sanitario locale.
Dopo diciassette anni di gestione commissariale della sanità in Calabria, la fine di un’era apre nuove opportunità per il rilancio del sistema sanitario locale, con Girifalco che si prepara a riprendere un ruolo centrale nel assistenziale regionale. La decisione del governo Meloni di revocare il commissariamento coincide con l’annuncio del ministro Schillaci riguardo a un piano da 600 milioni di euro destinato agli ospedali di comunità, una delle quali è pianificata proprio nella zona di contrada Serra. Nonostante il clima di rinnovata fiducia derivante dalla nuova governance sanitaria, la realtà sul campo mostra rallentamenti che preoccupano i rappresentanti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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