A Treviglio arrivano le campionesse del mondo | il Volley Bergamo 1991 sfida Scandicci

A Treviglio, il Volley Bergamo 1991 si prepara ad affrontare Scandicci in una sfida importante, ultima tappa di un intenso tour de force contro squadre di vertice. Questa partita rappresenta un momento chiave prima della fase finale della regular season, cruciale per ottenere il miglior piazzamento possibile e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Un’occasione per testare le capacità delle campionesse del mondo in vista delle sfide decisive.

Treviglio. L’ultima partita di un tour de force complicatissimo contro sole squadre di vertice fa da preludio alla fase finale della regular season, quella decisiva per centrare l’obiettivo stagionale. Il Volley Bergamo 1991 si prepara per accogliere al PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio Arena le campionesse del mondo della Savino del Bene Scandicci, m artedì 20 gennaio alle 20:30, con un pienone che sembra già annunciato considerando il blasone delle ospiti. “Quella con Scandicci sarà l’ultima partita del nostro tour de force. Noi però affrontiamo sempre tutti a viso aperto per rubare punti – avverte Roberta Carraro – perché la classifica è molto corta e per muoverla bisogna sfruttare tutte le occasioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

