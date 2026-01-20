Scandicci espugna Treviglio | il Volley Bergamo 1991 cede 3-0 contro le campionesse del mondo

Scandicci ha ottenuto una vittoria senza problemi contro il Volley Bergamo 1991, imponendosi con un netto 3-0. La squadra toscana, riconosciuta come campione del mondo, ha dimostrato la propria solidità nel match disputato al PalaFacchetti di Treviglio, dove ha gestito con efficacia le fasi decisive dell’incontro. La prestazione ha evidenziato la profondità della rosa e la capacità di controllare il ritmo del gioco, consolidando la propria posizione nel campionato.

Treviglio. Campionesse del mondo per un motivo, anzi, più di un motivo. Scandicci è una potenza della pallavolo globale e lo dimostra anche nella serata di Treviglio, in una partita che al PalaFacchetti (quasi 2mila spettatori) non sempre è dominata, ma controllata nei momenti chiave che portano ad una vittoria per 3-0 in scioltezza, con ampie rotazioni e numerose soluzioni. Il Volley Bergamo 1991, dal canto suo, si porta a casa la quinta sconfitta consecutiva, con il rimpianto – un altro – di una grande occasione buttata via nel secondo set, arrivando ad un finale punto a punto e regalando il set point per un banale errore in battuta.

