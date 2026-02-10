Benevento auto in fiamme nella notte

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo incendio di autovettura nella notte al Rione Libertà, a Benevento. E' accaduto in via Bonazzi e ad essere interessata dalle fiamme è una Fiat Panda che era in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento da parte dei caschi rossi che al momento non hanno escluso alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

