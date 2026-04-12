Auto di un’avvocata di Sos Donna distrutta dalle fiamme a Sora Frosinone | ipotesi intimidazione

Nella notte a Sora, un incendio ha interessato l’auto di un’avvocatessa, portandola quasi completamente distrutta. Le fiamme sono state violente e sembrano essere state il risultato di un episodio mirato. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, valutando l’ipotesi di un gesto intimidatorio. La vicenda ha generato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause di questo episodio.

Un incendio nella notte, violento e mirato, che lascia dietro di sé più interrogativi che certezze. È quanto accaduto a Sora, dove la vettura dell’avvocata Giuliana Pagnanelli è stata completamente distrutta dalle fiamme in quello che appare come un possibile gesto intimidatorio. Il rogo è divampato poco prima delle due in via Boccaccio. A essere presa di mira è stata una Fiat 500L di proprietà della professionista, componente dell ’associazione Sos Donna Sportello Telematico e Centro di Ascolto, da tempo impegnata in attività legate alla tutela e al supporto delle vittime. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, distruggendolo completamente e causando danni anche alla recinzione di un’abitazione vicina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto di un’avvocata di Sos Donna distrutta dalle fiamme a Sora (Frosinone): ipotesi intimidazione Bmw in fiamme davanti all'Anastasia di Civitanova: distrutta l'auto del ristoratore Mauro Raschia. La pista dell'intimidazioneCIVITANOVA - Paura nella serata di ieri a Civitanova Marche, dove un’auto è stata incendiata in quello che appare un atto doloso, un gesto... Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme