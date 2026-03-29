Bmw in fiamme davanti all' Anastasia di Civitanova | distrutta l' auto del ristoratore Mauro Raschia La pista dell' intimidazione

Nella serata di ieri a Civitanova Marche, un'auto è stata data alle fiamme davanti a un ristorante, causando la distruzione del veicolo. Le forze dell'ordine stanno indagando su un possibile atto doloso, considerato come un gesto intimidatorio nei confronti del proprietario. La vettura coinvolta apparteneva a un ristoratore locale e l'incendio ha attirato l'attenzione nella zona.

CIVITANOVA - Paura nella serata di ieri a Civitanova Marche, dove un’auto è stata incendiata in quello che appare un atto doloso, un gesto intimidatorio nei confronti del proprietario, Mauro Raschia, titolare del ristorante Anastasia. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 in via Bainsizza, a pochi passi da altre vetture parcheggiate. L’allarme lanciato dai clienti A notare per primi le fiamme sono stati alcuni clienti del ristorante Anastasia, che hanno immediatamente dato l’allarme. Il fuoco si è sviluppato rapidamente all’interno del veicolo, generando momenti di forte apprensione tra i presenti. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio prima che potesse coinvolgere completamente la vettura o estendersi agli altri mezzi parcheggiati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bmw in fiamme davanti all'Anastasia di Civitanova: distrutta l'auto del ristoratore Mauro Raschia. La pista dell'intimidazione Articoli correlati Bmw in fiamme, auto distrutta: l'intervento dei vigili del fuocoNella notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia 1. Fiamme nel parcheggio dell'ospedale: distrutta un’auto a ScorranoL’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta...