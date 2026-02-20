Il Napoli affronta un problema evidente con gli infortuni, che hanno colpito diversi giocatori in questa stagione. L’allenatore Auriemma suggerisce che il presidente De Laurentiis dovrebbe chiedere spiegazioni a Conte, responsabile della gestione della rosa. La mancanza di diversi titolari durante le partite compromette le scelte di formazione e la competitività della squadra. La situazione si aggrava con il recente infortunio di un giocatore chiave durante una sessione di allenamento.

La situazione infortuni in casa Napoli è ben nota a tutti. I partenopei non hanno mai avuto l’intera rosa a disposizione, considerando che il primo infortunio – quello di Romelu Lukaku – è avvenuto durante il ritiro estivo. Raffaele Auriemma, sul sito gonfialarete.com, ha tirato in ballo Aurelio De Laurentiis, puntando il dito contro Antonio Conte. Auriemma non ci sta: le sue parole. Auriemma, giornalista sportivo, prima sul suo profilo X e poi sul sito gonfialarete.com, ha parlato in merito della situazione infortuni in casa Napoli. Un occhio di riguardo maggiore, sul forfait di Scott McTominay previsto anche per la sfida contro l’ Atalanta: “Lo scozzese salterà la sua terza gara dopo l’infortunio in Genoa-Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortuni Napoli, Auriemma tira in ballo De Laurentiis: “Chiedesse spiegazioni a Conte!”

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo avuto tantissimi infortuni, faremo un grandissimo campionato”

Leggi anche: De Laurentiis: “Il Napoli è più forte dello scorso anno, nessuno si aspettava sette infortuni”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.