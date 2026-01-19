la rivoluzione dei capelli corti firmata audrey hepburn come il suo pixie cut ha influenzato il cinema la moda e la bellezza

Audrey Hepburn, nata il 4 maggio 1929 a Bruxelles, è stata una figura iconica del cinema e della moda. Il suo stile sobrio e raffinato, in particolare il celebre pixie cut, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della bellezza e della cultura popolare. Questa rivoluzione dei capelli corti ha influenzato tendenze, film e modelli di eleganza, consolidando il suo ruolo come icona senza tempo.

Nata il 4 maggio 1929 a Bruxelles, nel quartiere di Ixelles, Audrey Hepburn è stata molto più di un’attrice. È stata una figura culturale, un riferimento estetico, una donna capace di dare corpo e voce a ruoli che tutt’ora non riusciamo a dimenticare. E oggi, a oltre trent’anni dalla sua scomparsa – l’attrice è venuta a mancare il 20 gennaio 1993 – la sua immagine e la sua influenza continuano a persistere nel tempo. La sua figura è continuamente reinterpretata, analizzata, perfino studiata. La sua bellezza? È diventata soggetto di libri, film, documentari e mostre. Audrey Hepburn è sempre stata un esempio di femminilità elegante, sofisticata. 🔗 Leggi su Amica.it

